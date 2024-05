Pannelli solari allo stadio ’Franchi’. La variante al Piano operativo

Variante normativa al Piano operativo: in aula le 70 controdeduzioni pervenute al Comune. Da parte dei soggetti interessati sono pervenuti rilievi soprattutto in merito alle fonti rinnovabili e, in particolare, sull’estensione dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici a tutto il territorio comunale. La variante normativa già aveva allargato il perimetro di installazione, l’amministrazione comunale ha deciso di ampliare ulteriormente tale perimetro inserendo anche la possibilità nell’area dello stadio ’Artemio Franchi’. Si è ritenuta tale zona, infatti, come ’energivora’, con bisogno di fonti alternative in quanto impiantistica sportiva di primaria importanza.

Per il centro storico, sito patrimonio Unesco e ad altissimo valore culturale e artistico, l’attuale tecnologia non permette di conciliare l’installazione di pannelli con la tutela di tale patrimonio, che il Comune ha deciso dunque di preservare. L’utilizzo dei pannelli sarà subordinato sempre alla concessione paesaggistica da parte della Soprintendenza, che ovviamente per ciascun intervento deve essere obbligatoriamente interpellata.

Alcune osservazioni sono state ritenute ’non pertinenti’, perché contestualizzabili nel prossimo Piano strutturale, per cui si è trattato di atti rimandati all’approvazione dello stesso piano. Altre hanno richiesto la modifica degli interventi realizzabili in un singolo edificio, considerando il valore storico dello stesso e allegando relativa documentazione di ricostruzione storica.

Altre osservazioni sono state dichiarate ’non accoglibili’ poiché necessitavano di una trasformazione grafica dell’intervento. In alcuni casi non è stata consentita la trasformazione dei manufatti in territorio agricolo a destinazione residenziale modifica dei manufatti: per il momento è stato ritenuto sufficiente l’allargamento di tale trasformazione nei ’Filamenti del territorio aperto’ e quindi lasciare il territorio diffuso a un’analisi più approfondita nel Piano strutturale. I filamenti sono le zone che non sono aperta campagna, ma in prossimità del territorio urbanizzato. Ora l’amministrazione comunale dovrà provvedere all’invio alla Regione e alla Soprintendenza della delibera di adozione, al fine dell’indizione della Conferenza paesaggistica. A seguito delle risultanze della stessa conferenza, gli atti torneranno in Consiglio comunale.