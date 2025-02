Pannelli fotovoltaici per 522 ettari. Bassi attacca la Regione: "È una decisione inaccettabile"

La denuncia arriva con un post sui social. A scriverlo è l’ex sindaco e attuale Governatore della Misericordia di San Gimignano, Giacomo Bassi, che non usa mezzi termini: "Sono personalmente e come rappresentante legale della Misericordia, tra i fondatori della Comunità Energetica Rinnovabile di San Gimignano: dico questo per chiarire che sono molto a favore delle energie rinnovabili – afferma –. Trovo però inaccettabile quanto ha deciso la Regione Toscana, che ha individuato per il territorio di San Gimignano un obiettivo di posizionamento di pannelli fotovoltaici per una superficie pari a 522 ettari di terreno, a fronte di 16 ettari di tetti di capannoni industriali e commerciali".

E qui l’attacco: "Vi immaginate in un territorio rurale di pregio come il nostro, 522 ettari di pannelli fotovoltaici – chiede in modo retorico il governatore –? I Comuni hanno ora la possibilità di intervenire e mi auguro che una stortura come questa sia presto sanata".

La presa di posizione di Bassi ha fatto subito il giro della città, ma l’ex sindaco ribadisce: "Mi auguro che sia dato un ordine di priorità nella collocazione dei pannelli. Prima di andare a toccare il terreno agricolo, occorre utilizzare tutto ciò che non crea impatto più di tanto: capannoni, centro commerciali, scuole, caserme, immobili pubblici, stadi, parcheggi, impianti sportivi, ospedali, cantieri navali, discariche, cave abbandonate, autostrade, ecc. Solo dopo aver riempito questi spazi, e considerando che la tecnologia evolve in modo sempre più rapido, si può pensare ad altro".

E mentre l’opinione pubblica si divide tra coloro che sono a favore dell’installazione dei pannelli fotovoltaici per lo sviluppo di fonti energetiche alternative, e coloro che invece chiedono di tutelare un territorio vincolato come può essere quello di San Gimignano, patrimonio Unesco, il governatore della Misericordia intende continuare la sua battaglia per la difesa delle bellezze ambientali nella zona, suonando la sveglia alle amministrazioni comunali. Il tutto, mentre la consigliera regionale Pd, Anna Paris, sottolinea tra i commenti: "Ancora la legge deve essere approvata dal consiglio e di rilievi ne abbiamo posti molti, nonostante le disposizioni del Governo che permettono lo scempio che evidenzi".

Romano Francardelli