PalioApp, tratta a portata di mano "Tutti i dati in tempo reale"

Dopo l’esordio per la carriera del 2 luglio, PalioApp è nuovamente disponibile, aggiornata e corretta, per il Palio dell’Assunta. L’applicazione ideata dal belga appassionato di Palio Jan-Christiaan Gilliams è scaricabile da www.palioapp.com in versione 2.0. L’app consente di avere a portata di mano dati e informazioni sui cavalli, sulle prove e la carriera del 16 agosto.

"Nella nuova versione, oltre ad un menù più chiaro e completo, è stato risolto l’errore che provocò a luglio il disguido della sovrascrittura della batteria 4 – ha detto Jan-Christiaan -. È ora anche possibile correggere un eventuale errore nella scelta del piazzamento. Per quanto riguarda i cavalli, sono state aggiunte tre nuove pagine: ammessi al Protocollo; ammessi alle prove mattutine e ammessi alla Tratta". In ognuna di queste pagine sarà possibile cliccare sull’icona di ogni singolo cavallo per aprire la relativa scheda informativa, in cui sarà possibile consultarne il proprietario, l’anno di nascita, avere informazioni su manto, palii corsi e palii vinti. "Nella pagina dell’Assegnazione sarà possibile indicare l’ordine con cui ogni singolo cavallo verrà abbinato alla rispettiva Contrada. Fatto ciò, la nuova pagina delle Prove si completerà automaticamente, con gli ordini di ingresso al canape – ha spiegato Jan-Christiaan -.È stata inoltre aggiunta una ulteriore pagina, in cui l’utente potrà annotare l’ordine di ingresso al canape del 16 agosto". Durante il prossimo inverno Palioapp verrà ulteriormente sviluppata in vista delle carriere del prossimo anno.

"Ho cercato di sviluppare ulteriormente l’app in modo che non venga utilizzata solo il 13 agosto, ma anche prima e dopo – ha concluso Jan-Christiaan -. L’app può essere utilizzata anche nei giorni successivi alla Tratta, a patto che l’utente abbia effettuato correttamente l’assegnazione".

Eleonora Rosi