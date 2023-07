Palio, tutele e dimissioni "Non è una rievocazione"

Palio e tutela, Palio e inserimento in elenchi discussi (e discutibili), Palio e legislazione. La materia è ricca di spunti perché il dibattito sia ampio e approfondito e su questa, al di là della contingenza che vede ovviamente l’attenzione della città puntata sulla Carriera d’agosto, alza il livello di attenzione la consigliera comunale Pd Gabriella Piccinni, storica, professoressa emerita dell’Università di Siena.

Partendo da una notizia: le dimissioni di tre noti docenti dal comitato scientifico del progetto ’Palio di Siena’ istituito dal 2019 al ministero della Cultura, nel quale sono coinvolti Comune, Magistrato delle Contrade, Università degli Studi, Università per Stranieri e Archivio di Stato. Nell’interrogazione presentata al sindaco, Piccinni afferma che hanno lasciato l’incarico i professori Fabio Mugnaini, referente dell’Università, Aurora Savelli e Duccio Balestracci, aggregati in qualità di Consultant scholars.

Si sono dimessi, si legge nel documento, "perché non ritengono sia stata tenuta nel dovuto conto la profondità delle critiche da loro esposte e motivate, tanto in merito alla ricerca propedeutica quanto al report prodotto dalla professoressa Katia Ballacchino (antropologa dell’Università degli studi di Salerno di comprovata competenza seppure neofita in rapporto alla complessa realtà del Palio), quanto alle azioni espressamente indicate come fase di salvaguardia".

Dove sarebbero i problemi? Per esempio nel fatto che "le azioni di salvaguardia paiono limitarsi al momento all’individuazione di oggetti da vincolare, in particolare bandiere e tamburi, risultando peraltro ridondanti rispetto a processi di autotutela e di salvaguardia della memoria che da tempo le Contrade hanno autonomamente messo in atto".

Insomma, elementi tale da alzare il livello di preoccupazione per "l’inutilità di una ’tutela’ ministeriale così impostata rispetto alle effettive e delicate dinamiche che interessano il sistema CittàContradaFesta".

Di fronte alla perdita di figure importanti di studiosi come Balestracci, Mugnaini, Savelli e alla questione dell’elenco regionale ("Il Palio non è una rievocazione storica", osserva Piccinni), si chiede dunque al sindaco Fabio "la posizione in merito alle dimissioni, se non ritenga opportuno e urgente convocare un incontro con tutti gli enti coinvolti nel progetto per valutare, insieme alla comunità cittadina, obiettivi autentici e complessivi di valorizzazione e rispetto de Palio; se ritenga, infine, che il Palio debba uscire dall’elenco delle manifestazioni di rievocazione storica della Regione Toscana".

