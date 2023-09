Palio, summit sull’ordinanza Martini Il tavolo sul sistema delle regole

di Laura Valdesi

SIENA

Silenzio, in apparenza. In realtà la questione ’tavolo tecnico’ per superare l’ordinanza Martini e mettere a sistema le regole alla base della manifestazioni con i cavalli extra ippodromi, è da giorni al centro del dibattito senese fra gli addetti ai lavori. Ne hanno parlato i priori, ovviamente, lo faranno di nuovo alla luce dell’esito dell’incontro odierno al ministero della Salute a Roma. Ad esso parteciperanno il sindaco Nicoletta Fabio, Fulvio Bruni che è amministratore delegato Area immagine e comunicazione del Consorzio per la tutela del Palio e Guido Collodel che guida l’Ufficio Palio. Una riunione dove il Comune di Siena potrà dare il suo contributo anche se, la sensazione, è che trattandosi di un tavolo tecnico siano appunto questi ultimi, in primis i veterinari, i veri dominus della riunione. Ci sarà infatti Beppe Incastrone, membro dell’équipe del Palio che segue e visita i cavalli. Fra i nomi convocati anche il professor Marco Pepe dell’Università di Perugia che ne ha fatto parte per anni prima di lui (si è occupato anche di Feltre ed Asti), come pure il generale Guido Castellano. Al tavolo anche Anna Carone dell’Asl Toscana Sud est ma sono previsti anche nomi di spicco del settore.

Quando la notizia della riunione al ministero emerse non era ancora stata prorogata l’ordinanza "contingibile e urgente" del 21 luglio 2011 (l’ordinanza Martini per intendersi) che disciplina appunto le manifestazioni dove vengono impiegati gli equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Cosa che nel frattempo è avvenuta da parte del ministero lanciando però un segnale chiaro di dove si intende andare a parare. La proroga, infatti, è stata solo di quattro mesi per cui dal primo gennaio occorre qualcosa di nuovo. Si parla di "termine strettamente funzionale ai tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al summenzionato art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" dove si evidenzia tra l’altro che devono essere comunque garantiti "i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli e del pubblico".

Qui s’inserisce il tavolo tecnico odierno. Che evidentemente punta ad accelerare il percorso di messa a sistema del settore con una codifica definitiva delle regole, cosa su cui Siena terrà particolarmente alta l’attenzione. Ma se tale arco di tempo non fosse sufficiente potrebbe essere nuovamente prorogata la validità dell’ordinanza Martini, in modo da consentire un’elaborazione puntuale e attenta di un tema che sta a cuore alla nostra città ma anche a molte altre, vedi Asti.