Palio, sanzioni dell’Assunta. Oggi la decisione della giunta sulle proposte di squalifica

Siamo al giro di boa. Il primo dicembre è Sant’Ansano e si apre il nuovo anno contradaiolo. E oggi si compirà l’ultimo atto della giustizia paliesca perché stamani si riunisce la giunta, salvo imprevisti, per analizzare i ricorsi presentati da tutti, fantini e Contrade a rischio punizione, salvo l’Oca che ha accettato la censura per aver storpiato l’inno della Torre. Non ci sarà l’assessore delegato Giuseppe Giordano che ha proposto un Palio di squalifica per l’Aquila, più una censura, una Carriera di stop per la Torre e due per Carburo che vestiva il giubbetto di Salicotto. La sanzione più pesante è quella che riguarda Bighino, fantino dell’Aquila per l’Assunta. Il giudice paliesco chiede che stia fuori dal Campo 5 Palii e che gli venga comminata anche un’ammonizione. Punizione, quest’ultima, richiesta anche per Gingillo – correva nella Chiocciola – a seguito della quale il fantino rischia di saltare Provenzano 2024 per la sommatoria con l’altra ancora pendente. Questi i casi ’bollenti’, a cui vanno aggiunte la censura per il Bruco e l’ammonizione per Bellocchio che difendeva i colori di via del Comune, infine la diffida per Scompiglio che era nella Pantera.

Tanti i rumors che si sono susseguiti in questi giorni su possibili ’sconti’ che potrebbero essere fatti, in particolare ai fantini alla luce delle memorie presentate. Ma in particolare per il fatto che molti credevano che il pronunciamento della giunta sarebbe stato il 23 novembre. Lo slittamento ad oggi ha indotto ad ipotizzare possibili riflessioni sui casi ad essa sottoposti. Finora il quadro accusatorio predisposto da Giordano ha retto, vedremo se sarà così anche per i fatti dell’Assunta. E si potrà cominciare a tirare la riga sulla linea di comportamento nei palii 2024.