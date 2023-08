Palio patrimonio immateriale Il rettore del Magistrato "Contrade e città vogliono che l’iter venga concluso"

di Laura Valdesi

SIENA

"Le Contrade si augurano che l’iter arrivi al suo compimento", osserva il rettore del Magistrato Emanuele Squarci. Il percorso a cui fa riferimento è quello per fare in modo che il Palio diventi patrimonio culturale dell’Italia. Tema tornato alla ribalta della cronaca dopo le dimissioni dei tre professori – Aurora Savelli, Fabio Mugnaini e Duccio Balestracci – che fanno parte del Comitato scientifico. Riavvolgendo il nastro, nel febbraio scorso era venuto in città il direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale Leandro Ventura. In quella circostanza si ipotizzò che il percorso avrebbe potuto concludersi a settembre.

"So che l’iter è andato avanti come preventivato. Per quanto riguarda l’individuazione di oggetti e simboli che fossero particolarmente rappresentativi delle Contrade c’è stata piena collaborazione fra queste ultime e il Ministero, attraverso la Soprintendenza. Sono state individuate bandiere e tamburi", osserva Squarci sottolineando che, come noto, le 17 Consorelle già per loro stessa natura sono portate alla conservazione quasi maniacale e alla tutela. "Era un passaggio propedeutico a quello seguente che potrebbe risultare interessante ed importante. Inserire nel patrimonio immateriale dello Stato tutta la Festa, di fronte a molti nemici che continua ad avere unitamente alle Contrade, credo sia meglio di sì che no", sostiene il rettore del Magistrato. Per quanto riguarda le dimissioni dei tre professori "personalmente – spiega – non faccio parte del Comitato scientifico, ci sono invece al suo interno i due rettori che mi hanno preceduto. Il Magistrato è venuto a conoscenza del loro passo indietro perché ci è stata inviata la lettera mandata a tutti i componenti del Comitato stesso. Abbiamo già risposto. Siamo molto dispiaciuti della scelta e li abbiamo invitati a ripensarci perché il loro ruolo all’interno del progetto è prezioso. Sulla diversità di vedute in ordine al report (l’indagine della professoressa Katia Ballacchino che è stata a lungo a Siena, ndr) so dire poco, non l’ho visto. Capisco che l’approccio possa essere stato diverso, non può avere le medesime conoscenze di chi si occupa del Palio da una vita. L’incarico era di avvicinarsi alla Festa dal punto di vista antropologico più che storico. Se poi nel report c’è qualche carenza al riguardo o anche semplificazioni, se si può fare qualcosa per migliorare tale aspetto, è nell’interesse di tutti. Il sentire principale di Contrade, Festa e città è tuttavia quello di arrivare alla conclusione del procedimento". Per adesso ministero e soprintendenza sono rimasti in silenzio ma non è escluso che a brevissimo intervengano per fare chiarezza.