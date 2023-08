Palio, il capitano della Pantera Ghelardi: “Scompiglio è una roccia, sta meglio di me”

Siena, 16 agosto 2023 - “Scompiglio è una roccia. Sta meglio di me che ho preso una bella paura, ma è Palio. Si supera anche questa, sarà più bello esultare dopo. Tutto a posto cavallo e fantino, siamo sempre più convinti di lottare il Palio. E’ stato solo un episodio sfortunato. L’obiettivo è lo stesso ancora più di prima, dopo uno spavento del genere ci meritiamo di vincere il Palio», dice il capitano della Pantera Franco Ghelardi. Alla provaccia Scompiglio ha preso la mossa con una prontezza eccezionale inciampando nel canape ma rialzandosi subito dopo mentre Anda e Bola veniva bloccato immediatamente dal veterinario comunale Carlo Alberto Minniti e da Giuseppe Incastrone.

All’Entrone prima della provaccia anche l’ex capitano plurivittorioso del Drago Fabio Miraldi. "Un luogo magico, un’occhiata è sempre piacevole». Il capitano Jacopo Gotti, ex tenente di Miraldi, sostiene che Vitzichesu è sottovalutato. E che se non vince Tittia il Palio può diventare ’rock-pop’. “E’ stata une bellissima cena della prova generale pur non avendo proprio un primo cavallo – dice Miraldi – c’erano tantissimi giovani, che portano bramosia di vincere. Giampiero Cervellera, mio ex mangino che è andato a prendere il cavallo, sostiene che Vitzichesu è in realtà il primo cavallo”.