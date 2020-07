Siena, 2 luglio 2020 - “La Sospensione di un attimo” nasce da una proficua sinergia tra il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena e il Comitato Amici del Palio, che hanno sviluppato insieme una prima abbozzata idea di Emiliano Muzzi, nata dal desiderio condiviso di non far passare questo anno 2020 senza il suono della Marcia del Palio e gli abbracci dei Contradaioli. Si è pensato, uindi, ad un prodotto strutturato che, grazie al suggestivo racconto di ricordi più recenti e più lontani, passando attraverso quelle dolorose decisioni che hanno sospeso la nostra Festa per un anno, ci potesse far comunque vivere emozioni e sensazioni, frutto da un lato di un clima completamente diverso dall’atmosfera per noi naturale che sempre ci accompagna verso il 2 luglio, ma anche all’altro della certezza di quello che tornerà ad essere.

È stato perciò naturale rivolgersi e coinvolgere coloro che da anni sono i riferimenti per la produzione e la regia delle immagini dei quattro giorni di Palio, Riccardo Domenichini e Barbara Castelli con la loro MoviementHD ed il conduttore della diretta Rai che ci proietta verso il mondo, il Professor Giovanni Mazzini. Da questa sinergia è nata quindi una storia immaginata da Giovanni Mazzini, diretta e montata dalla MoviementHD, costruita attraverso il reperimento di numerosi materiali, talvolta anche inediti, con un collage di immagini professionali e di video spontaneamente

realizzati dai Contradaioli e dalle Contrade stesse. Ad accompagnare le immagini le musiche appositamente create dal Maestro Francesco Oliveto, che fanno da perfetta colonna sonora alle

emozioni che via via si susseguono. Il video sarà trasmesso in anteprima dalle Tv private cittadine, dalle Tv web e dai social media cittadini il 2 luglio alle ore 19.30, orario in cui avremmo dovuto essere là, tutti insieme, a vedere i cavalli uscire dall’Entrone.

All’anteprima seguiranno certamente delle repliche, anche perché “La Sospensione di un attimo” non è un prodotto da guardare distrattamente sullo schermo di un cellulare, ma un video da gustare immagine per immagine, suono per suono.

Il messaggio finale di Consorzio e Comitato: "Vogliamo ringraziare Comune di Siena, Polizia Municipale di Siena, Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena, Canale 3Toscana, MCM Service di Fulvio Muzzi, Simone Baco Bachini Videomaker, Siena News, Italia 7, Siena Canta, Alessandro e Filippo Mancini, Siena Tv, Istituto Luce, Sky TG24, La Nazione, Fabio Di Pietro, TGR Toscana, TG1, Asp Città di Siena, Dario Di Prisco, Maria Adele De Francisci, Guido Collodel, Michela Bacconi, Giacomo Steiner, Alessio Cencioni e Cantieropro.com".