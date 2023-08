Palio, Milani: “Anda e Bola la nuova Violenta”. La cavalla esclusa dall’Assunta dovrebbe correre ad Asti

Siena, 15 agosto 2023 - «E’ un soldatino, fa quello che gli chiedi», così Massimo Milani descrive Zenis. Che è un baio di 8 anni e in provincia si era fatto vedere. E’ al suo primo Palio e lo correrà nel Bruco, montato da Bellocchio che lo aveva già avuto in scuderia. Un vantaggio per l’accoppiata. «Sono due anni e mezzo che l’abbiamo da noi – prosegue Milani –, è un cavallo di grande sensibilità, ciò che gli chiedi fa. L’ha dimostrato anche nelle batterie della Tratta, compresa quella di recupero dove si è comportato benissimo». Per inciso, l’altro cavallo preparato da Milani che correrà il palio è Anda e Bola che ha esordito a luglio nella Chiocciola e adesso corre nella Pantera. «Ricordi quando mi chiedevi chi sarà la nuova Violenta? ’Ci stiamo lavorando, siamo a buon punto’, rispondevo. Ebbene, per me Anda e Bola può valere Violenta». Sarebbe bello per Milani fare ’cappotto’, vincendo dopo luglio con un altro cavallo di scuderia. Quanto a Violenta è uscita di scena dall’Assunta «ma probabilmente correrà il palio di Asti», spiega Milani senza fare previsioni invece sul futuro meno prossimo. Tornando all’altro debuttante del lotto, Antine Day toccato all’Istrice, ad allenarlo è Mattia Chiavassa. «Un piccola soddisfazione che un mio cavallo corra il Palio? Diciamo di sì», risponde il fantino che sperava tanto di esordire lui invece di uno dei suoi mezzosangue dell’Albo. «Fisicamente è un cavallone, molto freddo, fermo al canape, svelto. Con lui mi trovo molto bene. Ho fatto il palio di Bientina a luglio, in batteria s’era dato una botta per cui in finale non ero competitivo. Un cavallo da battaglia, saldo di testa», lo descrive Chiavassa. «E’ il preferito della mia compagna Viola Vannuzzi, è particolarmente affezionata ad Antine day. Ama molto il contatto con le persone, sta bene in mezzo alla gente. Cibo preferito? Le carote», dice il fantino.