Palio, sale l’attesa fra emozioni e strategie. Folla alle previsite al Ceppo

Siena, 22 giugno 2023 - Folla all'alba alla clinica del Ceppo. Mai visti tanti addetti ai lavori, puntuali alle 6 per non perdere l'arrivo di un cavallo che può cambiare le strategie del Palio di luglio: Tale e quale che ha vinto nella Giraffa nel 2019. "Ci sono tante chiacchiere, qualcuno di diverte", commenta Carburo che lo allena. E il capitano del Nicchio Marco Bruni confessa di essere venuto appositamente per vedere le sue condizioni. E' sembrato in realtà in grande forma anche se l'ultima parola spetta ai veterinari del Comune che eseguono visite molto approfondite, soprattutto il flexing test. I tempi si allungano inevitabilmente rispetto all'orario previsto.

Non sembra convincere i capitani l'idea di una sola punta, Violenta da Clodia che ha fatto il record della Piazza con Tittia. Che, giunto alla clinica, sostiene invece che " la cavalla è battibile, su 4 Palii ne ha vinti uno solo".

"Una sola punta fra i 10 che correranno il Palio sarebbe da kamikaze", taglia corto il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi. Mentre altri aggiungono a microfoni spenti che non vogliono finire il Palio il 29 giugno, al momento dell'assegnazione.

Al Ceppo poco dopo le 7 è arrivato anche il neo sindaco Nicoletta Fabio che ha sottolineato il grande lavoro di tutela svolto con i cavalli confermando che sono stati invitati tanti personaggi importanti e istituzioni al Palio ma ancora non si hanno conferme.

"Ai capitani chiedo collaborazione nel rispetto del loro ruolo ma anche per il bene della Festa", dice Fabio.