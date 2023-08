Palio, svelato il drappellone “pop” del maestro Lodola

Siena, 10 agosto 2023 – Il Cortile del Podestà non ha mai avuto un’atmosfera così “pop”. E’ l’effetto Marco Lodola e del drappellone che ha creato per il Palio del 16 agosto. Fiato sospeso, la familiare (quanto solenne) melodia delle chiarine ed eccolo svelato il simbolo della carriera dell’Assunta.

Il drappellone è un caleidoscopio di colori, nella parte alta del drappo la Madonna con una veste rossa e un mantello blu. Il volto non è delineato, così come quelli che riempiono la parte restante. Così come in tutti i lavori che contraddistinguono il maestro lombardo. Al centro del drappellone un grande cavallo nero emerge da quel popolo variopinto ed emozionale colorato di giallo, rosso, verde, rosa, celeste, arancio. Nella parte bassa del Palio trova spazio la riproduzione dell'araldica contradaiola, ma connotata dalla luminosità di tinte giocose come nello stile originale e personalissimo dell'artista.

La cerimonia è iniziata alle 19 di oggi, 10 agosto, con l’illustratore Benedetto Cristofani che ha presentato l’opera del maestro Lodola, tra i fondatori del Movimento del Nuovo Futurismo, che Siena ha già potuto conoscere con la recente mostra che ha visto le sue installazioni illuminare la città. E che ha donato il grande cavallo colorato rimasto a lungo in Piazza, accanto a Fonte Gaia, alla città. Presenti le autorità cittadine con il sindaco Nicoletta Fabio.