Palio, l’Oca ha accettato la censura. Ricorsi alla giunta contro la squalifica

di Laura Valdesi

Per i fatti di luglio erano stati Tittia e Bighino ad accettare la diffida, senza ricorso alla giunta comunale. Per gli episodi dell’Assunta invece soltanto l’Oca, fra gli ’accusati’, ha ritenuto di non dover depositare la memoria appellandosi all’ultimo ’giudice’ per evitare una censura ritenuta peraltro profondamente ingiusta da Fontebranda. L’assessore alla giustizia paliesca Giuseppe Giordano aveva preso atto che l’inno della rivale era stato storpiato in occasione del giubilo, a Palio vinto. "Quando – scriveva nelle discolpe l’Oca – ovviamente, anche il più attento controllo della dirigenza ... non poteva impedire che il popolo esprimesse la propria gioia e si sfogasse in tutte le maniere... Si vuole altresì evidenziare come proprio per il fattivo e costante controllo della dirigenza... l’ordinanza del sindaco fosse stata fino a quel momento ... interamente rispettata". Queste e altre argomentazioni non erano bastate perché la storpiatura, ribatteva Giordano, era stata rilevata dai deputati della Festa dopo la prima prova.

La ’partita’ più grossa, però, riguarda per il palio dell’Assunta il ’caso Aquila’: una Carriera di stop proposta per la Contrada, più una censura, ben cinque per il fantino Bighino. Le discolpe contro la contestazione iniziale erano state corpose, c’è da scommettere che il braccio di ferro andrà avanti così fino alla fine, impegnando la giunta comunale sulle articolate motivazioni difensive dell’Aquila e del fantino per il quale è stata proposta anche un’ammonizione. L’Aquila aveva già ribadito con forza, ricostruendo in maniera dettagliatissima le fasi della mossa, che in realtà Bighino si è limitato a difendere la posizione "con un atteggiamento rientrante appieno nei limiti regolamentari, contro i ripetuti tentativi del fantino della Pantera di disturbarlo per fargli perdere l’allineamento". A indossare il giubbetto di Stalloreggi era Scompiglio su Anda e Bola: anche lui si è rivolto alla giunta comunale contro la diffida, ritenendo di essere dalla parte della ragione, al di là del fatto che la sanzione non ha ricadute per lui sull’annata 2024 dove sarà ben presente. Chi invece gioca il tutto per tutto fino in fondo sono Gingillo – per il cambio di posto ha avuto un’ammonizione capace di far scattare un Palio di squalifica sommandosi ad una ancora in essere – e Carburo, fantino della Torre. Per lui Giordano chiede due Palii di stop. Si difende il fantino di Salicotto, fa altrettanto la Torre su cui pende la spada di Damocle di una Carriera di squalifica. Ma la giunta dovrà valutare anche il ricorso di Bellocchio e del Bruco, Contrada di cui indossava il giubbetto – per lui un’ammonizione, per via del Comune una censura – e della Chiocciola. Anche in quest’ultimo caso proposta la medesima punizione.

Ora inizia il conto alla rovescia: quando si riunirà la giunta? Teoricamente potrebbe ritrovarsi proprio l’ultimo giorno utile, giovedì 30 novembre, per chiudere il capitolo della giustizia paliesca. Però nulla vieta che gli assessori con il sindaco possano deliberare anche prima di questa data cristallizzando dunque il quadro sanzionatorio che, se restasse tale, avrebbe inevitabili ricadute sulle strategie 2024.