Palio, ecco i cavalli promossi

Siena, 10 agosto 2023 - Sono 53 i cavalli che vanno alle prove di notte e 13 quelli ammessi direttamente alla Tratta del 13 agosto. Alcuni che hanno già corso in Piazza però dovranno essere rivisti anche domani nelle batterie delle 6 con serio impegno.

"Abbiamo dato a sindaco e veterinari - spiega il capitano della Chiocciola uscendo dalla riunione in Comune - una lista di una decina di nomi da non escludere per soprannumero come accaduto a luglio con Ares Elce. Chiaramente se non hanno problemi. Prove di notte in un solo giorno visti i numeri? Decide il Comune”.

I cavalli ammessi alle prove

AKIDA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa (proprietario)

AMARCORD DE MORES – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

ANI’ DE MARCHESANA – Brando Mariotti Bonucci

ANTINE DAY – Mattia Chiavassa

ARDAVLI – Paolo Giachetti

ARDEGLINA – Riccardo Lombardi

ARES ELCE – Fabrizio Macucci

ARESTETULESU – Mark Harris Getty

ARNEAUX – Roy Perinti

BAILA AA – Alberto Manenti

BALENTE BONORVESU AA – Giovanni De Santis

BANZAY AA – Mattia Chiavassa

BENITO BAIO AA – Lorenzo Pellegrini Quarantotti

BENITOS AA – Dario Colagé

BIM BUM BAM AA – Antonio Francesco Mula

BOMBOLINA – Stefano Paccagnini

BOMBOLO AA – Emiliano Rinaldi

BRIVIDO SARDO AA – Felice Dore

BRYAN DE MARCHESANA AA – Michela Gori

BURAN AA – Giuseppe Favalli

CANARINU AA – Mark Harris Getty

CARONTES AA – Giovanni Fattorini

CARRASEGARE AA – Federica Luchetti

CASSIOX AA – Alessandro Neri

CAVEAU AA – Filippo Toti

CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni

CIRCE DA CLODIA – Jonatan Bartoletti

COMPILATION AA – Federica Saracini

CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis

CRIPTHA AA – Antonino Vallone

CUORE SAURO AA – Matteo Del Cesta

DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto

DIODORO AA – Ilaria Bisconti

DOLLARO AA – Ilaria Mella

DOVIZIA AA – Andrea Viani

DREEHER AA – Gian Mario Carboni

FENOMENALE AA – Rocco Betti

SCHIETTA – Anna Maoddi

SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu

TEMPESTA BLU AA – Cristian Rivola

TIEPOLO – Alessandro Favilli

TRIKKE – Roberto Meniconi

UNAMORE – Stefano Vanni

URIAN – Daniela Nicolodi

VANKOOK – Giosuè Carboni

VARINA – Marius Dantis

VENTO FRESCO – Tomaso Fenu

VITZICHESU – Lorenzo Pasquinuzzi

VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci

VOLPINO – Mark Harris Getty

ZAMINDE – Renato Gigliotti

ZENIATA – Gavino Carboni

ZENIOS – Mattia Chiavassa

ZENIS – Elvira Valenti

ZIRRA – Mirian Dui

I cavalli ammessi alla tratta del 13 agosto

- ABBASANTESA – Mark Harris Getty (proprietario)

- ANDA E BOLA – Lodovico Sanna

- ASTORIUX – Marcello Roti

- REMOREX – Massimo Columbu

- REO CONFESSO – Antonino Vallone

- TABACCO – Antonio Siri

- TALE E QUALE – Lucia Toto

- UNGAROS – Alessio Dominici

- VERANU – Alessandro Chiti

- VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman

- VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty

- ZIO FRAC – Enrico Bruschelli