Palio di Siena, Ragione o Caos? Stasera la Sfida!

Pino Di Blasio

La vita è quello che ti succede mentre sei intento ad altri progetti. Il Palio è la stessa cosa, in base al sillogismo che è vita. Stasera in Piazza del Campo andrà in scena, se il tempo lo consentirà, un duello tra le strategie della ragione e la teoria del caos. In base alla quale il risultato di un evento dipende da diverse variabili: quelle il cui comportamento non è prevedibile con esattezza. Vi è sempre un margine di errore, uno spazio per il caos, un battito d’ali che all’ultimo momento cambia tutto. Il nemico di un buon piano è il sogno di un piano perfetto, diceva von Clausewitz, generale prussiano, autore del trattato ’Della guerra’.