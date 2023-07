Palio di Casole, trionfa Il Merlo Siri su Bosea batte Migheli Scintille fra Chessa e Putzu

Le lacrime di gioia, le braccia rivolte al cielo, gli abbracci e i sorrisi sono dei contradaioli del Merlo, che vince il Palio di Casole. Il Drappellone è, quindi, del Merlo con Bosea e come fantino Antonio Siri. Un Palio definito da molti come ‘difficile’, il popolo casolese, infatti, ha dovuto aspettare quasi il calar del sole per attendere la partenza. Ben oltre le 20, ma dopo tre false partenze è iniziata la corsa. Silenzio assordante. Un Palio, comunque, carico di emozioni e per questo, forse, è stato particolarmente sentito da tutto il popolo Casole. Le bandiere vittoriose hanno sventolato per le vie del borgo, ma ora il Drappellone è tra le mani dei contradaioli del Merlo, che porteranno il loro cavallo e il loro fantino in trionfo.

"I complimenti vanno fatti alla cavalla - afferma Antonio Siri - è riuscita a prendere una bella mossa, ha fatto una bellissima progressione e poi lo sforzo finale. I complimenti vanno tutti alla cavalla. Un Palio, comunque, molto emozionante che mi ha regalato tante gioie". "È la gioia più bella, un vero godimento che possiamo condividere come contrada, come popolo tutto. Sono veramente dei momenti di felicità assoluto in particolar modo perché condivisa - afferma Francesco Giuliani Capitano del Merlo -, è una felicità non solo mia ma di tutto il popolo del Merlo. Questa è la festa della nostra rinascita. Avevo detto che c’era qualcosa nell’aria e nel sentimento che ci unisce. Qualcosa di diverso. Arrivare così sul filo del rasoio e vincere proprio alla fine è stato bellissimo. Noi siamo la contrada più piccola, meno in vista, però questa è la dimostrazione della nostra forza". È, però, anche la festa di tutta Casole per il Santo Patrono Sant’Isidoro. Soddisfazione da parte di tutti, in prima fila il sindaco Andrea Pieragnoli e le autorità. Un piacere per gli occhi e per il cuore vivere la festa di tutta una comunità, quei momenti di attesa durante tutto l’anno per l’organizzazione della corsa. La vita di un borgo che non si esaurisce solo in pochi minuti di tensione, ma che si riverbera in ogni abitante che vive durante tutto l’anno quella meraviglia di tradizioni antiche, che qui a Casole d’Elsa, per fortuna, non vogliono morire. Il ringraziamento doveroso da parte di tutta la comunità va al Comitato organizzatore che si è impegnato in questi mesi per la riuscita di questa Festa di Casole.

Per la cronaca, Siri su Bosea ha battuto all’ultimo soffio l’accoppiata di Monteguidi, il fantino era Alessio Migheli. Scintille fra i due grandi favoriti, Andrea Chessa su Venabella in Pievalle e Michel Putzu su Ceommo Ramon nel Rivellino.

Lodovico Andreucci