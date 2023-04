Palio delle Rocche La vigilia a Guazzino

Non è stata una settimana fortunata per il clima, ma l’entusiasmo e la passione non si sono certo raffreddati. Meno uno a Guazzino per l’atto finale dell’edizione n. 53 del Palio delle Rocche, la festa in onore della Madonna delle Grazie. Giovedì i contradaioli hanno scoperto il panno dipinto dall’artista Jasmine Baccheschi che è stato apprezzato. La sera doveva esserci l’attesa provaccia che non si è potuta svolgere a causa della strada bagnata. Poi c’è stata l’estrazione in cui la prima contrada sceglierà domenica, prima della corsa, la sequenza di partenza. Prima estratta La Casaccia, seconda estratta La Fontana, terza estratta Le Torri.

Stasera stand gastronomico aperto, con bistecca e altre specialità protagoniste. Domani il programma parte alle 11.30 con la Santa Messa in onore della Madonna delle Grazie, patrona del paese. Alle 14.30, il battesimo della sella con i pony del Club Ippico Benefizio; seguirà la processione storica e l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita. Alle 18 tombola in piazza, alle 18.30 la corsa delle bighe nel centro del paese. La gara consiste in una prova dove serviranno velocità e precisione. Le tre contrade in un percorso di cento metri nella via principale del paese si sfideranno con i carretti trainati da due corridori e, sopra alla biga, il protagonista sarà il lanciere che dovrà centrare in corsa un piccolo anello sospeso. Al termine della gara, spazio ai festeggiamenti con l’aperitivo e lo stand gastronomico.

Nell’ultima edizione a vincere è stata la Fontana con il lanciere Alessio Vagli e i corridori Federico Faltoni ed Andrea Posani. La contrada che non vince da più tempo Le Torri (dal 2009) mentre la Casaccia è quella con più successi (21).

Luca Stefanucci