Palio delle Rocche Fine settimana conclusivo, domani la sfida

Weekend conclusivo per l’edizione numero 54 del Palio delle Rocche di Guazzino che ha vissuto una lunga settimana di eventi, tra stand gastronomico attivo, con la sua famosa bistecca, e tanto entusiasmo da parte del popolo contradaiolo che celebra un evento annuale in onore della Madonna delle Grazie. Giovedì a Guazzino si è svolta una delle serate più attese con la processione storica per la raccolta delle Rocche e la provaccia nel centro del paese vinta dalla contrada Casaccia (due anelli centrati su due) che ha preceduto Torri e Fontana. Casaccia che avrà quindi l’opportunità, domani, nel giorno del Palio, di scegliere l’ordine di partenza.

Svelato anche il panno che andrà alla contrada vincitrice, realizzato dalla giovane artista Ilaria Bonasso che in passato aveva gareggiato al Palio delle Rocche come lanciere delle Torri, prima donna nella competizione a dipingerlo.

Questi gli equipaggi che hanno partecipato alla provaccia di giovedì anche se l’ufficialità dei protagonisti in gara arriverà solo domani con la comunicazione dei presidenti: Torri, Pietro Lo Russo lanciere, Matteo Santi e Andrea Maccioni corridori; Casaccia, Matteo Ronchi lanciere, Filippo Corda e Alessandro Botarelli corridori; Fontana, Elia Zaccaria Scaperrotta lanciere, Mirko Zullo e Giacomo Sacchetta corridori.

Domani si corre alle 18.30, a compimento di una lunga giornata nel centro del paese anticipata da vari eventi, tra cui la tombola in piazza e l’esibizione del Gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena. In prima fila nell’organizzazione c’è il Comitato Festa delle Rocche di Guazzino.

Luca Stefanucci