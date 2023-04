Palio delle Rocche, che sfida Le Torri vincono dopo 14 anni Tanti giovani a lavoro per la festa

Le Torri vincono l’edizione n.53 del Palio delle Rocche di Guazzino. Un trionfo che sarà ricordato perché interrompe un lungo digiuno di 14 anni. Diciassettesimo successo nella propria storia che porta la firma dei corridori Antonio Maccioni e Massimiliano Bracciali e del lanciere Pietro Lo Russo, tutti giovanissimi così come i componenti delle altre contrade. Il tempo totale delle tre carriere per Le Torri è stato di 36.65 secondi ma avendo centratodue anelli (ogni anello preso vale tre secondi di bonus) si è assicurata il successo con 30.65 secondi. Sfuma di un soffio il bis per La Fontana che prende due anelli e chiude a 31,21 secondi comprensivi dei sei di bonus. Terza La Casaccia a 33.16 secondi con un abbuono ricevuto grazie ad un anello centrato. Grande la gioia per La Torre, guidata dal presidente Alessandro Dringoli che può tornare così a festeggiare grazie alla velocità dei due corridori e alla precisione del lanciere sopra la biga. Da adesso in sede c’è un palio in più, quello realizzato dall’artista locale Jasmine Baccheschi. Per La Fontana hanno gareggiato i corridori Giacomo Sacchetta e Davide Mogavero con il lanciere Elia Zaccaria Scaperrotta. A difendere i colori de La Casaccia, Pietro Ferraro e Filippo Corda (corridori) e Matteo Rocchi (lanciere). Sono stati giorni felici per Guazzino (ieri è arrivata anche la salvezza della squadra di calcio in Seconda Categoria), nonostante il tempo incerto che per fortuna ieri non ci ha messo lo zampino. Un paese addobbato a festa con bandiere e palii in mostra, tanti giovani, uno stand gastronomico che ha funzionato bene. Una giornata, quella di ieri, che ha regalato spettacolo grazie anche all’esibizione dei tamburini e sbandieratori di Torrita. Soddisfatto Massimo Spighi, presidente del Comitato Festa delle Rocche che con la sua squadra ha organizzato una bella festa: "La manifestazione è andata bene. I lancieri erano tutti alla prima esperienza molti erano esordienti anche tra chi correva, sono stati bravi. I giovani ci sono, sono contento per Le Torri".

Luca Stefanucci