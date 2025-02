Palio dei somari. Torna la tradizione

A Torrita è tempo di tornare a fare battere i cuori dei contradaioli grazie a tutte quelle emozioni che solo il Palio dei Somari sa regalare. Dal 15 al 23 marzo si svolgerà la 68esima edizione. "Un evento unico, radicato nella nostra tradizione, che celebra la cultura, il folklore e il profondo legame con i nostri amici a quattro zampe, i somari, simbolo di umiltà, forza e tenacia - annuncia il presidente Massimo Bolici - Questo palio non è solo una competizione: è un momento di festa per tutta la comunità, dove passato e presente si fondono in un’atmosfera di gioia, amicizia e sana rivalità". La 68esima edizione del Palio dei Somari verrà inaugurata nel pomeriggio di sabato 15 marzo, quando alle ore 17:30, in Via Ghino di Tacco avverrà la presentazione della targa all’Osteria di ’Caldarella’.