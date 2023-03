Palio dei somari Si scaldano i motori Drappo realizzato da Monica Minucci

È Monica Minucci l’artista incaricata a realizzare il drappo che andrà alla contrada vincitrice del Palio dei Somari n.66 a Torrita di Siena. Manca poco, infatti, all’evento più sentito dai torritesi. La gara è in programma il 19 marzo proprio nel giorno di San Giuseppe a cui la festa è dedicata ma l’atmosfera di Palio si inizierà a respirare come sempre in anticipo. Il weekend precedente sono infatti in arrivo le taverne nel centro storico (11 e 12 marzo) tra delizie gastronomiche e spettacoli all’aperto. Ed ancora, le cene propiziatorie nelle contrade (17 marzo) e la gara a coppie tra tamburini e sbandieratori in Piazza Matteotti (18 marzo). Il 19 marzo alle ore 16 si correrà il Palio dei Somari al Gioco del Pallone anticipato da una mattina densa di iniziative tra cui il corteo nelle antiche vie del centro storico. Oggi alle ore 10.30, presso la Casa della Cultura di Torrita di Siena, è in programma la presentazione della prossima edizione del Palio dei Somari e ci sarà anche l’artista Monica Minucci. Intanto le contrade, l’anima e il cuore della festa, hanno iniziato già da settimane i preparativi per essere pronte ai prossimi appuntamenti. Idee e passione sono già in circolo per rendere la festa sempre più bella e partecipata in attesa del giorno dove ogni contradaiolo sogna di portare in sede l’ambito drappo.

Luca Stefanucci