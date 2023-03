Palio dei Somari, il lungo week end Via a cene propiziatorie e drappo Contrade, tutti i numeri dei fantini

Ci si avvicina al weekend conclusivo del Palio dei Somari di Torrita di Siena, edizione numero 66. Tre lunghi giorni che inizieranno domani con le cene propiziatorie (in alcune contrade ormai da giorni è caccia al biglietto), la gara a coppie tra tamburini e sbandieratori in piazza Matteotti il sabato con la presentazione del drappo realizzato da Monica Minucci. Infine, la corsa di domenica alle 16 al Gioco del Pallone, anticipata la mattina dalle esibizioni e il corteo nel cuore antico del paese. Cresce intanto l’attesa per la gara ‘a dorso di ciuco’.

Già stati svelati i fantini e gli accoppiamenti nelle batterie eliminatorie: Porta a PagoCavone, Porta a SolePorta Gavina, Porta NovaRefenero, Le FontiStazione. Il fantino più vittorioso è Alessandro Guerrini con sette successi (sei con Porta Nova e uno con la Stazione), ‘Cobra’ correrà sempre in bianconero. Confermato anche Alessio Deriu detto ‘Pampero’ a Refenero dopo l’entusiasmante vittoria dello scorso anno che interruppe un digiuno di 37 anni. Torna Mirko Ciancagli per Porta a Sole che, dopo il trionfo di Refenero, è diventata la ‘nonna’ della corsa.

Chissà se ‘Baturlo’, vittorioso di due palii con Porta Gavina (2009, 2011) non riesca a riportare il drappo nella sede gialloblu 13 anni dopo ‘Gighen’. La Stazione, la contrada più grande, vuole tornare al successo con il confermato Matteo Noli ‘Galletto’, nove anni dopo l’ultima affermazione. Le Fonti come sempre si affida ad un fantino di contrada, quest’anno il giovanissimo ed esordiente Thomas Ferretti. Nella prima batteria si sfideranno Porta a Pago con il fantino Alessandro Stampigioni detto ‘Scheggia’ e Cavone con Jonathan Guerri detto ‘Rafia’, entrambi confermati. Porta Gavina schiera la novità Simone Giannettoni detto ‘Baccano’. I fantini vittoriosi sono tre (‘Cobra’, ‘Baturlo’ e ‘Pampero’) e solo due ‘Rafia’ e Ferretti sono torritesi, un trend quello della scelta del fantino fuori dal proprio territorio che va avanti ormai da anni.

Il Palio torna, dopo gli anni caratterizzati dal Covid, a marzo e si correrà proprio il giorno di San Giuseppe a cui la festa è dedicata. Chiusura per le Taverne che hanno riscosso un bel successo: promossa e ben accolta l’idea dell’apertura a pranzo.

Luca Stefanucci