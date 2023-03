Palio dei somari, il giorno della sfida Tre fantini già vittoriosi oggi in gara

Otto contrade pronte a sfidarsi per un unico obiettivo: la vittoria del Palio dei Somari. Oggi pomeriggio a Torrita di Siena scopriremo chi sarà il migliore dell’edizione n.66 portandosi a casa il drappo dipinto dall’artista senese Monica Minucci. Tempo permettendo perché le previsioni non escludono l’arrivo della pioggia tanto che da giorni i torritesi hanno la loro piccola "ossessione", quella di controllare gli ultimi aggiornamenti meteo al telefonino. Staremo a vedere, la macchina organizzativa è comunque pronta e l’adrenalina dei contradaioli cresce di ora in ora. Oggi è San Giuseppe a cui la festa è dedicata, il Palio è dunque tornato nel suo periodo originario dopo che nel 2020 non si disputò, nel 2021 si svolse a settembre e lo scorso anno a maggio. Gli anni duri del Covid sono alle spalle e anche il Palio dei Somari ha riabbracciato i suoi ritmi. Sarà una lunga domenica di appuntamenti. Alle ore 9 i cortei delle contrade entrano nel centro storico di Torrita di Siena, a seguire la solenne Messa celebrata nella collegiata dei Santi Martino e Costanzo. Alle ore 11 Piazza Matteotti si anima con le esibizioni di sbandieratori, tamburini e chiarine mentre dalle 12 per le antiche vie del borgo sfila il corteo storico con i suoi oltre duecento figuranti che vestono costumi pregiati cuciti a mano. Alle 16, il momento più atteso con la corsa a dorso di ciuco al Gioco del Pallone e le tribune gremite a festa. Dopo l’ingresso delle contrade nel campo di gara si continua con l’estrazione dei somari ed i testa a testa (Porta a PagoCavone; Porta a SolePorta Gavina; Porta NovaRefenero; Le FontiStazione). La corsa proseguirà con la batteria di recupero tra le contrade che hanno perso e al termine scopriremo chi affiancherà le altre quattro per la finalissima. Una gara da sempre imprevedibile e che può regalare sorprese. Questi i fantini: Porta a Pago, Alessandro Stampigioni "Scheggia"; Cavone, Jonathan Guerri "Rafia"; Porta a Sole, Mirko Ciancagli "Baturlo"; Porta Gavina, Simone Giannettoni "Baccano"; Porta Nova, Alessandro Guerrini "Cobra"; Refenero, Alessio Deriu "Pampero"; Le Fonti, Thomas Ferretti; Stazione, Matteo Noli "Galletto". Sul palco dei giudici saranno presenti Roberto Parnetti, in qualità di mossiere, Nicola Biagini, Andrea Nicoletti e Lorenzo Giovani. Presenti come sempre i "box" a ridosso del campo di gara per chi volesse mangiare e bere qualcosa. Curiosità: tre i fantini vittoriosi in gara, Guerrini (7 successi), Ciancagli (due vittorie) e Deriu che l’anno scorso interruppe il lungo digiuno di Refenero (35 anni). La contrada che non vince da più anni è Porta Sole che festeggiò l’ultima volta con "Gighen" nel 2010.

Luca Stefanucci