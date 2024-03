"Palio dei Somari di Torrita: domani la sfida tra le otto contrade nella 67esima edizione"

L’edizione n.67 del Palio dei Somari di Torrita si disputa domani alle 16 ma il programma della lunghissima giornata si apre dal mattino, alle 9, con l’arrivo dei cortei delle otto contrade in piazza Matteotti. Poi gli spettacoli e il corteo storico lungo le vie del paese. Alle 15.30 l’ingresso delle contrade al Gioco del Pallone anticiperà la corsa. Biglietti in prevendita in otto attività commerciali torritesi, anche domani, così come il servizio navetta gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ci si attende tanta gente anche da fuori zona con i camper storicamente ad affollare i parcheggi: per i visitatori un’occasione per scoprire la parte antica di Torrita e la cucina contradaiola. In caso di pioggia si correrà lunedì 1 aprile. Diretta tv su Nti.

L.S.