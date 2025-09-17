Palio dei Ciuchi, sfida per pochi. Vince la Contrada della Tranquilla

"Si è trattato fin dalle ore precedenti alla corsa di un palio anomalo. Già il sabato il fantino della contrada della Corona, Francesco Landi detto Golino, aveva ravvisato un problema fisico a Big Black della scuderia Pampero. La domenica mattina l’asinello è stato visitato dal veterinario che ha ufficializzato la non partecipazione alla competizione.

Nessuno meglio di Francesco Benincasa, commentatore in diretta per Radio Epicentro del Palio dei Ciuchi dal 2019, può certificare un Palio così anomalo. Al canape domenica si presentano quindi 6 ciuchi su sette, ma la prima mossa si rivela una falsa mossa. Al termine del Drittone dei Carabinieri, il ciuco della Stazione, Giusto da Bruno, montato da Simone Giannettoni detto Baccano, sembra accusare a sua volta un problema. Il veterinario effettua il flex-test e decreta che anche questo asinello non è in grado di gareggiare. Si riparte in cinque quindi, ancora due o tre false partenze e poi il via definitivo. Pergola e Piazza del Grano partono molto bene ma è la Pergola che va subito in testa. Un primato che si spegne quando viene superata al termine del primo drittone del Mencarelli. La Tranquilla con Riccardo Mura “Gavino” su Romario prende il comando. La Piazza non si dà per vinta e tenta numerosi attacchi, ma si allarga un po’ troppo nell’ultimo rettilineo consentendo a Gavino di tagliare per primo il traguardo. Questo fantino non si aggiudicava il palio dal 2013 (sempre con la stessa contrada) per un infortunio. "E’ stato un Palio avvincente per le sue dinamiche piuttosto inattese – commenta Benincasa – anche se è mancato un vero e proprio testa a testa". Grande trepidazione nella Contrada della Tranquilla. Soddisfatto il capitano ed ex fantino Lorenzo Polloni: "E’ una vittoria voluta con il cuore e la passione di un grande uomo oltre che grande fantino. Un intero popolo ci ha creduto".

RS