Palio chiusa per lavori: "Qui notti insonni"

"Siamo stati condannati a nove notti di insonnia". Gli abitanti del quartiere colligiano La Badia alzano la voce contro la decisione dell’Anas di chiudere al transito per lavori di manutenzione entrambe le corsie della Siena-Firenze dalle 22 alle 6 di tutte le notti dal 18 al 27 marzo: soprattutto contestano il suggerimento di deviare il traffico da Belvedere (Colle sud) a Maltraverso (Colle nord) e viceversa sul percorso alternativo costituito dalla provinciale 5 e dalla comunale San Lazzaro, che attraversa il popoloso quartiere da un capo all’altro.

"Sfortunatamente per noi è il percorso sostitutivo più breve al posto dell’Autopalio e saranno pochi gli automobilisti che non lo seguiranno – affermano –. E soprattutto, per ovvie ragioni di praticità, di risparmio e di navigatori, saranno pochi i camionisti, con la conseguenza che le nostre strade saranno attraversate per quasi tutta la notte da un fiume di mezzi leggeri e pesanti di tutte le fogge e di tutte le dimensioni: ad essere ottimisti, ci aspettano forse tre ore di sonno per nove notti di fila". Nessuno contesta la necessità dei lavori in un raccordo pieno di problemi come la Palio, ma quell’ordinanza dell’azienda delle strade proprio non va giù. "I lavori in notturna è un buon provvedimento, ma perché chiudere il traffico in entrambe le direzioni contemporaneamente – prosegue la protesta –? Chiediamo all’Anas di ripensare questa decisione e chiediamo alla Regione e al Comune di appoggiare la nostra richiesta di chiudere una direzione alla volta, deviando il traffico sull’altra come già avviene in tanti altri punti di questa sciagurata autostrada".

A.V.