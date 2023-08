"Palio caldo anche per il meteo Un po’ di vento al tramonto Il rischio di pioggia è molto basso"

Il 16 agosto si avvicina e sempre più contradaioli guardano il cielo sopra Piazza del Campo facendo gli scongiuri contro l’arrivo di possibili piogge che metterebbero a rischio le prove e poi la carriera. Ma le notizie su questo fronte sembrano positive: "Rispetto al Palio di luglio – ha detto il meteorologo di Meteo Siena 24 Marco Biagioli –, in cui il rischio pioggia era molto alto, in questo Palio di agosto la situazione sembra decisamente più stabile e più tranquilla, anche più calda".

Quelle che ci si presentano saranno giornate tipiche di agosto, con temperature leggermente al di sopra della norma. "Entrando nel dettaglio di quello che sarà il tempo fino al 16, dal punto di vista delle temperature, le massime raggiungeranno in giornata i 34-35 gradi – ha detto Biagioli –. Si può parlare di caldo, ma non di caldo estremo né eccezionale". Per quel che riguarda invece il rischio pioggia, si può dire che è veramente molto basso, ma non si può dire che sia nullo. "Fra il 15 e il 16 si vedrà qualche annuvolamento pomeridiano, che non dovrebbe dare luogo a piogge, ma che è doveroso segnalare. Saranno due giornate con possibili annuvolamenti, ma guardando i dati che abbiamo a disposizione sembrerebbe che, qualora dovesse fare qualche acquazzone, dovrebbe piovere sull’Appennino e non in città. Chiaramente il rischio non è zero neanche per Siena – specifica il meteorologo –: non si può escludere del tutto la possibilità che faccia una veloce pioggia di 10-15 minuti anche in città, ma il rischio è veramente molto basso". Insomma, qualche breve piovasco o rovescio estivo è da mettere in conto, d’altronde è molto raro che si presenti una situazione di rischio pioggia pari a zero. "Per il vento invece, arriverà verso il tramonto; quindi, la sera si starà abbastanza bene, farà caldo ma non sarà un afoso e intenso come quello vissuto a metà luglio – assicura Biagioli –. Abbiamo affrontato Palii con un caldo più intenso di quello che avremo".

Le parole d’ordine, quindi, sono: bere tanta acqua, stare all’ombra e, per le persone più anziane, evitare di uscire di casa nelle ore calde della giornata. Non resta che incrociare le dita e sperare che la pioggia scelga, come sembrerebbe, altri luoghi in cui cadere il 15 e il 16 agosto, ma a differenza di quanto accaduto per gli ultimi due Palii, quello dell’Assunta 2023 sembra avere il meteo dalla sua parte.

Eleonora Rosi