Faccia a faccia a La Nazione fra Bernardini e Brigante

Siena, 23 gennaio 2024 - Sono passati oltre cinque mesi dalla vittoria del Palio dell'Assunta che ha galvanizzato l'Oca, al ritorno in Piazza dopo la squalifica. Il fantino Brigante e il capitano Stefano Bernardini, a La Nazione per il faccia a faccia oggi sul giornale in edicola, hanno raccontato cosa ha lasciato loro questo successo, le emozioni dopo lunghi festeggiamenti, il solido rapporto anche in vista del 2024.

"Cosa non rifarei? Saltare sul palco", dice Bernardini che per un problema al ginocchio accuso' un dolore fortissimo.

"Sassolini da togliermi? Non ora mi piacerebbe farlo a luglio", dice Brigante. Che intanto giovedì torna in pista per la prima volta dopo l'infortunio: correra' a San Rossore.