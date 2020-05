Siena, 16 maggio 2020 - Quattro indagati in provincia di Siena per un'inchiesta sul doping. Farmaci proibiti che con il lockdown da coronavirush hanno comunque continuato a girare tra i culturisti. Le indagini sono dei Nas di Torino, ma c'è appunto un ramo toscano dell'inchiesta, che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati due persone di Monteriggioni, una di Siena e una di Colle Val d'Elsa.

Sette in tutto gli ordini di perquisizione nel Senese, che hanno portato a un grosso sequestro di farmaci non consentiti. A livello nazionale invece gli indagati totali sono 32 e 210 i decreti di perquisizione. I farmaci venivano smerciati tramite chat criptate soprattutto su Telegram, app di messaggistica in cui è più difficile intercettare eventuali traffici illeciti. I carabinieri hanno analizzato alcuni telefoni sequestrati ricostruendo la presunta rete che agiva in tutta Italia.

Sono stati individuati tre filoni di fornitura, che facevano tutti riferimento ad un culturista di Torino. I tre canali gestivano profili Facebook “civetta”, nei quali pubblicizzavano farmaci anabolizzanti. Il cliente medio, attratto da tale pubblicità, inviava un messaggio via messenger al venditore. Dopo un primo contatto veniva indirizzato su una chat criptata di telegram. Tutti i pagamenti avvenivano tramite carte Postepay e bonifici Western Union. Le spedizioni dei plichi venivano infine effettuate tramite i principali servizi di corriere espresso.

I reati contestati vanno dall’utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (doping) allo spaccio di sostanze stupefacenti (nandrolone), alla ricettazione, all’esercizio abusivo di professione sanitaria, al commercio e somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica al commercio di medicinali guasti e/o imperfetti e alla ricettazione.

Tra le persone coinvolte a livello nazionale ci sono anche undici titolari di palestre e quattro titolari di negozi di integratori alimentari.