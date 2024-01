Palestra, Bussagli parla del progetto al Liceo ’Galilei’

Palestra del liceo ’Galilei’, dopo lo striscione con i ’fantasmi’ di protesta firmato dal Blocco studentesco, le reazioni di scuola e studenti, serviva mettere un punto fermo. E capire, come avevano annunciato i liceali, perché ancora erano costretti ad usufruire di altre strutture sportive in quanto quella del ’Galilei’ dal novembre 2014 è inutilizzabile senza un intervento strutturale. Si spiega così l’incontro avvenuto ieri mattina proprio nell’istituto fra il presidente della Provincia David Bussagli, la dirigente del ’Galilei’ e i rappresentanti di istituto del liceo, Matteo Pagliantini, Marika Caporali, Mattia Alessandro Iadevaia e Tommaso Cusano. Servito per tracciare la riga sulla situazione dell’ala inagibile dell’istituto. "E’ emerso che i primi fondi destinati alla progettazione sono stati stanziati nel 2021, il progetto approvato a seguito di ciò richiedeva un investimento di 10,5 milioni di euro. Soltanto la demolizione – spiegano i quattro studenti – e la ricostruzione dell’ala pericolante ammontano ad oggi a 3,6 milioni. E’ risultato evidente un problema di disponibilità economiche in quanto la Provincia ha ottenuto, tramite risorse ordinarie per la programmazione ordinaria, solo un terzo del necessario. Ossia 1,3 milioni". Che fare allora? "Il presidente Bussagli ha detto che è in atto un lavoro per concludere le fasi procedurali che tiene conto dei cambiamenti economici e amministrativi. Dovrebbe terminare in poche settimane. E fra qualche mese sarà concluso l’iter progettuale", spiegano ancora gli studenti. A breve ci sarà un altro incontro. La guardia deve restare alta, il problema va risolto. Dopo 10 anni.

La.Valde.