Palchi, i prezzi Stop droni e spray urticanti

di Laura Valdesi

SIENA

Il dado è tratto: il Drappellone di Roberto Di Jullo è in Comune per le rifiniture. Pronto per essere acclamato dai contradaioli nel Cortile del Podestà il 26 giugno. Alle 19 sarà presentato da Duccio Balestracci che tratteggerà l’opera sulla seta dell’artista, già noto a Siena per la sua mostra ai Magazzini del Sale e per aver partecipato più volte a ’Cavalli d’autore’ al Santa Maria. Ma il 26 giugno sarà anche la volta del Masgalano, quest’anno offerto dagli archivisti delle 17 Contrade che si sono affidati alle mani sapienti del laboratorio orafo "Il Galeone" di Giovanni Giudici e Federico Biagi. A raccontare l’amore messo nella realizzazione del Masgalano sarà Riccardo Martinelli.

E’ una corsa contro il tempo, intanto, per ogni ingranaggio della macchina paliesca. Anche i palcaioli hanno comunicato a Palazzo Pubblico i prezzi per assistere alla Carriera di luglio. Per guardare cosa accade alla mossa e godersi l’arrivo a nerbo alzato, si pagheranno 350 euro, così come per i posti fra la partenza e Fonte Gaia. Si pagheranno 330 euro per guardare i fantini che fanno il tondino prima di essere chiamati fra i canapi. Siamo intorno a 320 euro per i palchi al Casato. Quelli meno costosi sono all’angolo del Casato.

Il questore, intanto, ha varato le regole da seguire: niente bottiglie di vetro o metallo, sì a quelle di plastica ma senza tappo, stop ai palloncini di qualsiasi tipo, vietato il volo dei droni, compresi quelli giocattolo. "Proibiti gli schiamazzi e ogni manifestazione di carattere turbolento – si legge – che possa causare contrasti e disordini o comunque nuocere alla serenità e al decioro della Festa". Ovviamente niente spray al peperoncinio, né fuochi artificiali.