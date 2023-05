Palazzo venduto per 10 milioni Fu vera gloria?

Pino Di Blasio

La Dalì Universe ha acquistato il palazzo delle Papesse dalla Banca d’Italia, per una cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro. Il Consiglio superiore di via Nazionale ha deliberato la vendita nei primi mesi del 2022. La società di proprietà del gallerista milanese Beniamino Levi aveva affittato il prestigioso palazzo, vuoto da anni, per l’esposizione legata a Salvador Dalì". Lo scriveva La Nazione il 1° giugno 2022, ricordando anche che il capo del dipartimento immobiliare di Bankitalia, Luca Donati, aveva detto: "La Dalì Universe potrebbe essere l’acquirente ideale per le Papesse". Quel Palazzo è stato preso anche come esempio delle virtù dell’attuale amministrazione di saper recuperare immobili vuoti da tempo. Urgono risposte.