Palazzo delle Papesse Chiusura a sorpresa L’epilogo surreale del surrealismo di Dalì

Un epilogo ’surreale’ per il surrealismo di Salvador Dalì a Palazzo delle Papesse a Siena. "Dal 1 maggio la mostra è temporaneamente chiusa al pubblico fino a data da definire" fa sapere - si legge sul sito - The Dalí Universe, la società che gestisce una delle più grandi collezioni private di opere d’arte dell’artista al mondo, che dal 2020 è approdata nello storico palazzo di via di Città a Siena. Dopo tre anni, e da un giorno all’altro, l’ennesima esperienza artistica delle Papesse sembra di nuovo finita. "C’era un grande progetto, forse anche l’acquisto del Palazzo; è stato messo in piedi un gruppo di lavoro affiatato e competente; le retribuzioni sono state sempre regolari e puntuali. Pensavamo fosse il lavoro definitivo. Poi la chiusura brusca, senza alcuna comunicazione e spiegazione", racconta un dipendente. La delusione è evidente, di fronte ad un epilogo arrivato a sorpresa.

Il 30 aprile il museo di arte contemporanea era pieno di visitatori, sold out i biglietti; e nessuno poteva immaginare che quello sarebbe stato l’ultimo giorno di Dalì alle Papesse. Le opere dell’artista sono ancora all’interno e le poche voci in circolazione, non ufficiali, riferiscono di qualche tentativo per risolvere la questione, ma le certezza del momento sono che la mostra non è stata prorogata e gli otto dipendenti (erano 11 all’apertura) hanno terminato il contratto di lavoro a tempo determinato (’multiservizi’, rinnovato ogni sei mesi) il 30 aprile e da un giorno all’altro si ritrovano disoccupati.

Cosa è accaduto? Come si è conclusa l’alienazione delle Papesse da parte di Banca d’Italia, proprietaria dell’immobile? Anche la Fondazione Dalì lascerà definitivamente Siena? Quale futuro per il bellissimo palazzo di via di Città? Tutti quesiti senza una risposta.

"Grande partecipazione e forte interesse di senesi e turisti nel primo week end di apertura della mostra ’Dalì a Siena; da Galileo al Surrealismo’", faceva sapere, nel settembre 2020 The Dalì Universe, dopo il primo weekend di apertura. Una mostra che doveva durare almeno un anno; poi l’interruzione di tre mesi legata alla pandemia e la nuova apertura. La svolta quando Banca d’Italia decide di riprovare a vendere Palazzo delle Papesse e The Dalì Universe presenta un’offerta, si dice intorno ad una decina di milioni di euro, per diventare proprietario dell’immobile in cui era in affitto e trovare così stabilimente casa a Siena. Poi più nulla. Fino al primo maggio scorso, quando al posto dell’attesa proroga i visitatori della mostra hanno trovato il portone chiuso.

Era stato il Comune di Siena ad invitare Dalì Universe ad esporre la sua collezione alle Papesse, con il miraggio di una permanenza duratura in città, a ridar vita alla casa dell’arte contemporanea che nel 2008 aveva chiuso per la prima volta il portone dell’ex filiale di Banca d’Italia. Ora, a 15 anni di distanza, lo stesso epilogo.

Paola Tomassoni