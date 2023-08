Palazzo del Rettorato Apertura straordinaria e visite il 16 agosto

Il 16 agosto, in occasione del Palio, il Palazzo del Rettorato dell’Università di Siena sarà aperto al mattino in via straordinaria. Alle 10 e alle 12 si terranno le visite guidate gratuite, nel corso delle quali verranno illustrate al pubblico le sale storiche e le opere d’arte conservate in Rettorato; sarà inoltre possibile salire all’antico osservatorio metereologico-astronomico per ammirare lo splendido panorama della città da una visuale inconsueta. Per partecipare basta presentarsi di fronte al monumento nel cortile del palazzo del Rettorato, in anticipo rispetto all’orario della visita. Tutte le informazioni sulle visite sono consultabili online.