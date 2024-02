Palazzo del Capitano. Spazio ai prodotti tipici

Novità in arrivo per Palazzo del Capitano, uno dei luoghi simbolo del centro storico di Montepulciano e che si affaccia sull’iconica piazza Grande. A breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione e valorizzazione del cortile interno, per un intervento di circa 384mila euro con un finanziamento regionale di quasi 190mila euro. La finalità è quella di creare uno spazio mercatale all’interno del cortile storico con la realizzazione di una copertura ’captante’ vetrata (utile per il risparmio energetico) e quindi un nuovo spazio dedicato all’esposizione e alla vendita dei prodotti agricoli del territorio ma sfruttabile anche per manifestazione ed eventi.

Un assist per le imprese agricole della zona che potranno avere un’occasione per commercializzare i propri prodotti nel cuore di Montepulciano, e quindi in una zona potenzialmente interessante considerato l’elevato numero di turisti presenti, in particolar modo dalla tarda primavera fino agli inizi dell’autunno.

La gestione di questo spazio, ci fanno sapere dal Comune, andrà definita formalmente una volta conclusi i lavori.

Attualmente il Palazzo del Capitano, che un tempo ospitava il tribunale e il carcere, è utilizzato, per una parte del piano terra, dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese, con il punto di informazioni, la sede espositiva e un’enoteca. Il Comune punta a recuperare lo spazio interno per la costruzione di un piccolo mercato coperto che possa vivere anche nella la stagione invernale, incentivando gli aspetti di vendita e conoscenza mercantile dei prodotti di eccellenza del territorio.

Luca Stefanucci