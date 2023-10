Palazzo dei Priori. Divisione dei servizi

Dopo l’apertura del nuovo ufficio turistico al Torrione ed il ritorno delle opere d’arte cristalliera al rinnovato Museo del Cristallo, la Pro Loco di Colle rinnova i suoi spazi di Palazzo dei Priori, nel terziere Castello. Il progetto prevede la ripartizione dei servizi nelle tre sale disponibili: la prima sala fungerà da ingresso e sarà destinata a punto informazione e accoglienza turistica, con brochure, pieghevoli, gadget e altro materiale utile per guidare il turista; la sala centrale sarà, invece, dedicata ad esposizioni e come vetrina per tutte le attività artigianali di Colle alta, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le botteghe artigiane della città storica; la terza sala, infine, sarà utilizzata per dare spazio ad artigiani che vogliano mettere in mostra il proprio lavoro in maniera temporanea.