Palazzo crollato in via Maestra. Il 19 febbraio sopralluogo del perito

"Finalmente qualcosa si muove nella vicenda del crollo della palazzina di via Maestra". Così gli abitanti rimasti fuori dalle loro abitazioni dal 26 agosto, dopo che il Tribunale di Siena ha formalmente nominato in questi giorni un perito per stabilire le cause del cedimento nel centro storico di Poggibonsi. L’avvocato Silvia Brandani, che assiste sul piano legale alcune delle famiglie costrette a ricorrere ad altre soluzioni abitative, aveva formulato l’istanza in proposito. E il Tribunale si è adesso pronunciato: sarà un professionista di Firenze, l’ingegnere Chiostrini, fresco di incarico, a occuparsi direttamente del caso e a compiere a breve, come atto iniziale del suo mandato, un sopralluogo in via Maestra. Precisamente il 19 febbraio nell’area, tuttora ingabbiata per ragioni di sicurezza, sul lato destro salendo da piazza Cavour verso la parte alta della strada principale. Successivamente giungeranno dunque, sulla scorta degli esiti, le prime risposte in materia.

Da parte della Procura della Repubblica di Siena prosegue intanto l’inchiesta aperta nei mesi scorsi: un fascicolo, contro ignoti, per disastro colposo. Obiettivo, sia fare luce sull’accaduto che accertare eventuali responsabilità in merito a quelle drammatiche sequenze che rimandano alla notte di un fine settimana d’estate (tra il venerdì e il sabato per l’esattezza) a Poggibonsi. Nessuna conseguenza a livello fisico a carico delle persone. Però la situazione resta assai complicata, come si può comprendere, nei riguardi di residenti che devono tuttora – e chissà ancora per quanto – misurarsi con il disagio di una collocazione alternativa, in appartamenti in affitto o presso amici e familiari. I controlli avviati mesi fa, nelle cantine del centro storico per verificare la presenza di acque, si sono da tempo conclusi. Valutazioni effettuate dalla Polizia municipale di Poggibonsi e dai tecnici del Comune con l’intento di garantire la sicurezza degli edifici che insistono nel cuore antico della città.

In funzione l’indirizzo di posta elettronica ([email protected]) a cui i residenti possono rivolgersi per segnalare la presenza di acqua nei seminterrati. Per chi abita in zona, a disposizione anche il numero verde (gratuito) di Acque, la società che gestisce il servizio idrico sul territorio: 800983389. Dall’amministrazione comunale di Poggibonsi l’invito a comunicare immediatamente le presenze di acqua all’interno degli scantinati.

Paolo Bartalini