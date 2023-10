Palasport, nuovo rinvio: "Emersi ulteriori problemi"

Si allungano i tempi dei lavori al PalaEstra. Ieri il Comune ha infatti comunicato che "alcuni controlli sulle travi che sostengono il tetto dell’impianto all’altezza del campo centrale – recita la nota di Palazzo Pubblico – hanno evidenziato ulteriori criticità strutturali, rispetto a quanto ipotizzato in apertura del cantiere, e che necessitano di interventi immediati per garantire la piena sicurezza. Gli operai si sono messi subito al lavoro su queste parti della copertura. Rispetto all’ultimo crono programma, la riconsegna del Palasport alle società interessate slitterà di alcuni giorni anche se azienda, direzione dei lavori e Comune sono al lavoro per accorciare le tempistiche".

"Siamo in contatto quotidiano – spiega l’assessore Lorenzo Loré – sia con l’azienda incaricata sia con Emma Villas Volley, Mens Sana e Polisportiva, aggiornate su tutte le evoluzioni del cantiere. Lo slittamento nella riconsegna dipende dai risultati delle analisi effettuate su alcune parti della copertura: le criticità evidenziate non erano preventivabili. Ciò nonostante l’impegno è massimo per cercare di superare tutte le problematiche e rispettare il più possibile le tempistiche. Grazie alla programmazione dei lavori in due fasi, dopo questa prima parte di cantiere che verte sul campo centrale, gli ulteriori interventi sulle travi a lato del campo permetteranno l’utilizzo della struttura, seppure dopo il parere della Commissione provinciale di vigilanza e una minima riduzione della capienza".

Poco prima la Mens Sana Basketball aveva diramato una nota con toni maggiormente preoccupati visto che la prima data utile è quella del fine settimana del 18 e 19 novembre. "Prendendo atto di tale comunicazione, e ritenendo comunque prioritario ogni dettaglio che concerne la sicurezza, la Mens Sana Basketball sottolinea il disagio che tale ritardo comporta per le attività sia del settore giovanile che della prima squadra. Non secondariamente, l’impossibilità di utilizzare il PalaEstra per allenamenti e per incontri ufficiali dei diversi campionati genera un ulteriore danno economico sia in termini di costi per l’affitto degli altri impianti, sia in termini di mancati incassi. Questo ulteriore rinvio ci costringe a rivoluzionare nuovamente la programmazione dell’attività sportiva, rischiando di compromettere il regolare svolgimento dei campionati".