Palasport, allo studio i prossimi interventi

"La prima fase di interventi sulla copertura del palasport è stata completata. La capienza ridotta è stata condivisa con le tre società sportive ed è stata dettata dalla necessità di proseguire con le ulteriori opere anche a campionato in corso. Nella seconda fase saranno completate le analisi e le verifiche sulle strutture laterali ed eseguiti gli eventuali interventi necessari". È il vicesindaco Michele Capitani a fare il punto sullo stato dei lavori sul palazzetto della Mens Sana e sulla sostenibilità del progetto di valorizzazione in risposta ad un’interrogazione comunale. "Al momento attuale – ha chiarito Capitani – sono in fase di valutazione gli apprestamenti necessari per consentire l’accessibilità dei posti di lavoro e il procedere delle lavorazioni. Si è provveduto anche ad un complessivo intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo centrale".