PalaEstra, lavori al via in estate Società in ansia

L’amministrazione, restando in tema di infrastrutture sportive, presto dovrà fare fronte a un’altra situazione complessa, quella dei lavori al tetto del PalaEstra. L’impianto, concesso in gestione per 50 anni dalla Polisportiva Mens Sana 1871 al Comune nel dicembre 2021, necessita infatti di interventi urgenti riguardanti principalmente il tetto. Lavori che non sono ancora iniziati ma che la giunta, sembra questa l’intenzione, vorrebbe far partire entro fine estate.

Un disagio enorme per chi utilizza la struttura, per le numerose sezioni della Polisportiva e ovviamente anche per la Mens Sana Basketball e per l’Emma Villas Volley. Le due società sono in attesa di una comunicazione ufficiale sull’inizio delle operazioni ma verbalmente sembrano essere già state avvisate. Ciò obbligherebbe entrambi i club a cercare una soluzione alternativa per allenamenti e gare ufficiali (settore giovanile della Mens Sana incluso) con una stagione agonistica ormai alle porte e la necessità di comunicarlo tempestivamente sia agli organi competenti che ai potenziali abbonati con tutte le enormi difficoltà annesse e connesse.