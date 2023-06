Pakistani, risposta vicina Parcheggio-dormitorio A breve la soluzione per un alloggio dignitoso

di Orlando Pacchiani

La soluzione potrebbe essere in dirittura d’arrivo, anche se nessuno per il momento si sbilancia vista la delicatezza della questione. Comune e prefettura stanno lavorando per dare una risposta e chiudere l’operazione nei prossimi giorni - intanto per l’immediato, in attesa di indirizzi a medio-lungo termine - al tema dei cittadini stranieri che pernottano al parcheggio Il Duomo. Si tratta per lo più di pakistani, che vivono in una situazione di grave disagio, in ambienti che a tutto possono essete adibiti fuorché a dormitori.

Per questo, da subito, la giunta Fabio ha messo mano e testa al problema. Si ricorderà che, praticamente appena nominati, gli assessori Micaela Papi (servizi sociali), Enrico Tucci (sicurezza) e Giuseppe Giordano (sanità) hanno fatto visita, insieme al comandante della municipale Marco Manganelli, al parcheggio-dormitorio.

Da lì, su input del sindaco, è partita la ricerca di una risposta nei tempi più rapidi possibile, partendo da un dialogo costante con le istituzioni preposte e i soggetti coinvolti, nell’ottica di fare rete e mettere il Comune nella posizione centrale che gli compete di tutore degli interessi dei cittadini, senesi e ospiti: prefettura in testa, questura, diocesi, Caritas. mediatori culturali.

E la definizione pare ormai imminente, per individuare un possibile alloggio per tutte le persone interessante.

Già domani potrebbe arrivare l’annuncio, in ogni caso nei prossimi giorni è attesa una svolta, che dia una prima risposta ai bisogni di una comunità che dallo scorso anno è stata prima ai giardini fuori porta San Marco, poi per mesi al parcheggio della stazione, ora a quello Il Duomo. Un periodo nel quale tanti volontari si sono dati da fare per portare un pasto caldo, vestiti, un aiuto.

Ora si intravede uno spiraglio e una possibile accoglienza per quelle persone che hanno già passato troppo tempo accampate in un parcheggio, in una situazione non certo dignitosa.