Pakistani, liberato il parcheggio. Sistemati fra i Cas e i dormitori

Siena, 22 novembre 2023 – “Presto le novità sulla sistemazione dei migranti", era stata la promessa del prefetto Matilde Pirrera al termine della riunione al palazzo del governo con i rappresentanti delle forze dell’ordine e il Comune su uno dei temi più caldi in città. E non solo. Impegno mantenuto perché, in verità già da qualche giorno, è iniziata la collocazione nei Centri di accoglienza straordinari (Cas) gestiti dalla prefettura di piccoli gruppi di migranti che sono in possesso dei requisiti per accedervi.

Ossia che hanno formalizzato la domanda di protezione internazionale. Ma ieri mattina c’è stato l’intervento sicuramente più atteso dai senesi, quello per far tornare il parcheggio ’Il Duomo’ a porta San Marco alla sua funzione originaria. Di solo posteggio mentre era ormai diventato un ’dormitorio’. Rifugio notturno per i pakistani ma, ultimamente sembra, anche di altri migranti che non avevano più diritto ad alloggiare in un Cas. Un gruppo che era arrivato a sfiorare le 40 persone. A rivolgersi alle istituzioni anche la Contrada della Chiocciola in una lettera del priore toccando i tasti della dignità e del decoro ma anche la necessità di risolvere una situazione non degna di Siena.

Le operazioni di sgombero sono iniziate ieri poco prima delle 9 al parcheggio ’Il Duomo’. Che fosse in corso un’operazione si capiva subito passando per San Marco poiché c’era un grande movimento di pakistani. Alcuni, usciti dalla struttura, si fermavano poco distante, a gruppetti, guardando i documenti. Parlando fra loro, evidentemente disorientati. All’interno del posteggio una macchina della polizia municipale era posteggiata al primo piano, numerosi gli agenti insieme al comandante Marco Manganelli ma anche a rappresentanti della prefettura. I migranti erano stati avvisati che da lì dovevano andare via, essendo stata trovata per loro una soluzione alternativa.

Così qualcuno ha raccolto le sue povere cose allontanandosi, altri erano più perplessi ma tutto si è svolto nella massima tranquillità. Anche sotto gli occhi di qualche automobilista che andava a prendere la macchina. Ad attendere che tutti i migranti – in larga parte pakistani ma non solo – lasciassero la struttura i tre addetti di una ditta di pulizie con tute e mascherina, naturalmente guanti. A cui spettava il compito di bonificare i tre livelli del parcheggio. Tanti i materassi e le coperte da portare via, una scarpa abbandonata all’esterno con un piccolo asciugamano. Inconfondibile l’odore di escrementi nell’area esterna dove, in mezzo alle piante, c’erano anche bottiglie e rifiuti di vario genere.

Una condizione di degrado decisamente accentuata rispetto all’estate quando i numeri erano inferiori e venne deciso di utilizzare la vigilanza privata per far sentire gli utenti più tranquilli. Una soluzione che dovrebbe essere ’sposata’ nuovamente da ’Sigerico’, il braccio operativo del Comune che gestisce la struttura. Per evitare che nuovi migranti non ancora in possesso dei requisiti per entrare in un Cas tornino a dormire lì, vanificando gli interventi, in accordo con il Comune ricorre da ieri a tre vigilanti in grado di coprire l’intero arco della giornata stando attento anche alla situazione negli altri posteggi.

I numeri: oltre venti i migranti che hanno lasciato ieri ’Il Duomo’, trenta in tutto quelli che, previa verifica dei requisiti, hanno trovato posto in Centri di accoglienza straordinari della prefettura compresi Castelnuovo e Murlo. Una quindicina di extracomunitari che invece non hanno ancora presentato domanda di asilo sono stati dirottati a Montalbuccio, per adesso dormitorio in attesa di trasformarsi in Cas. E qualcun altro all’altro dormitorio, quello della Caritas, in via Mascagni.