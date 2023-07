Pakistani, caso aperto "Preferiamo dormire qui"

di Orlando Pacchiani

"Qui siamo in due, al piano di sotto dormono altri cinque ragazzi". Sabato mattina, parcheggio ’Il Duomo’, i ragazzi pakistani parlano senza problemi della loro situazione che da mesi non trova una reale soluzione. O meglio, la giunta Fabio, appena insediata, ha lavorato per collocare i migranti all’ex scuola di Montalbuccio, garantendo loro trasporto e accoglienza (sono appena stati pubblicati gli atti per sostenere finanziariamente i relativi servizi). Ma il giorno dopo quegli spazi al parcheggio hanno subito trovato nuovi ospiti e così l’amministrazione ha varato l’ordinanza antibivacco, finita nel mirino dell’associazionismo (Tertium datur) e dell’opposizione in Comune, con l’intervento del Pd. Mercoledì gli assessori Micaela Papi ed Enrico Tucci saranno al tavolo della prefettura dedicato ai flussi migratori. In quell’occasione potrebbe essere riaffrontato il tema dei pakistani (entro fine mese è previsto un incontro tra le istituzioni dedicato a loro). Nel documento che martedì approderà in consiglio comunale, il sindaco Fabio ribadirà che "l’amministrazione, per quanto di sua competenza e possibilità, ritiene di doversi fare carico del caso di concerto con le altre istituzioni e col volontariato".

Ma certo resta anche la sistemazione non dignitosa, come già sottolineato dal sindaco Fabio, di chi è costretto a dormire in un parcheggio. "Lo facciamo per essere più vicino a dove dobbiamo andare per ottenere il permesso", dicono adesso, quando gli viene chiesto perché non siano a Montalbuccio. "Ci siamo andati, ma preferiamo stare qua, sono cinque mesi che aspettiamo di avere tutti i documenti in regola", è la spiegazione. Si ricorderà che tutto era iniziato con i primi pakistani a dormire fuori porta San Marco, nell’area giochi, poi il lungo bivacco al parcheggio della stazione, quindi al ’Duomo’.

E come vi regolate per mangiare? "Andiamo alla mensa Caritas, per il cibo in qualche modo riusciamo a fare – rispondono –. Il vero problema è il bagno, riuscire a trovare il modo di lavarci". Soluzioni di fortuna in qualche modo si trovano e si ricorderà la grande mobilitazione di volontari in particolare nei difficili mesi invernali, ma di certo il quadro è complicato.

Il Pd, dal canto suo, polemizza con l’ordinanza antibivacco, dopo l’affermazione di aver "apprezzato la decisione della nuova amministrazione nel provare a dare una prima risposta all’emergenza dei migranti pakistani con l’immobile di Montalbuccio". Ma l’ordinaza, secondo il Pd, "sanziona e non accoglie, mortifica il valore, antico per Siena, dell’accoglienza". Per il Pd serve la capacità di "coprogettazione con il terzo settore , programmare per il futuro investimenti mirati. Invece, oggi si torna con un’ordinanza a trattare i ‘bivacchi’ come attentati al ‘pubblico decoro’ e alla sicurezza. Quando sul decoro c’è già il Regolamento della Polizia municipale".

E ancora, osserva il Pd: "Al decoro di una città si arriva provando a dare risposte concrete ai cittadini, sennò è solo un rimuovere gli effetti scomodi senza governarne le cause. Siamo però fiduciosi che la nuova sindaco potrà rivalutare con più tempo tutta la questione dell’accoglienza nella nostra città".

La posizione di Palazzo pubblico, sottolineata già nei giorni passati, è sostanzialmente "fare il massimo sforzo per l’accoglienza, tutelando nel contempo i residenti e gli ospiti mediante l’ordinanza". Ci sarà da ragionare sui meccanismi di accoglienza e inclusione mediandoli, si sostiene dalla maggioranza, con il rispetto delle regole. E il Comune, cosa non da poco, ha capito che può farlo solo dialogando con le altre istituzioni e il terzo settore, per cercare soluzioni e una situazione non certo contingente ma che investe dinamiche epocali.