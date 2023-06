Pagato con soldi falsi Otto anni a imprenditore

di Laura Valdesi

Oltre all’assegno gli era stato dato un piccolo compenso fuori busta. Cento euro. Una cifra modesta, comunque importante. Peccato che le banconote fossero contraffatte. Si era sentito preso in giro l’operaio di origine pakistana, reagendo. Da lì erano nati i suoi guai: era stato picchiato e rapinato dal datore di lavoro, un albanese di 37 anni di Colle insieme ad un connazionale di quest’ultimo. Una sorta di spedizione punitiva nei confronti di chi aveva osato lamentarsi che è stata ’stangata’ ieri dal giudice. Il pm Sara Faina aveva chiesto 8 anni e 8 mesi per i due imputati, accusati di lesioni, rapina aggravata e danneggiamento. Oltre un’ora e mezzo di camera di consiglio per emettere la sentenza nei confronti dei due uomini, difesi dall’avvocato Laura Franci: assolti dal reato di danneggiamento perché il fatto non costituisce reato, 8 anni invece di reclusione e 3 mila euro di multa con interdizione dai pubblici uffici per rapina e lesioni.

Quando l’operaio agricolo si era ribellato alla presa in giro – il denaro contraffatto –, il datore di lavoro non ci aveva visto più. Si erano visti, dandosi appuntamento in una zona isolata dove l’imprenditore si era presentato con l’amico e altre due persone rimaste ignote. In piena campagna avevano preso a calci e pugni il pakistano, portandogli via il borsello con le 550 euro dell’assegno regolarmente riscosso. Sarebbe stato colpito anche con un tubo ed un cric. Anche se gli avevano intimato di non parlare dell’accaduto lui si era rivolto alle forze dell’ordine. Adesso non si sa dove sia: nessuna costituzione di parte civile.