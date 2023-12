Pagano la moto con assegno falso. Chiesta la condanna

Ha chiesto la condanna ad un anno e 4 mesi con il rito abbreviato il pubblico ministero per un 29enne ed un 39enne, entrambi residenti in provincia di Foggia, accusati di truffa. Il pm Siro De Flammineis aveva emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per la vicenda che si sarebbe svolta fra il Foggiano e Siena nel febbraio 2022. Il 21 marzo prossimo il giudice leggerà il dispositivo della sentenza, dopo che la parte civile, rappresentata dall’avvocato Alessandro Betti, ha chiesto

il risarcimento del danno, il difensore dei due pugliesi l’assoluzione.

Nessuna truffa agli anziani questa volta. Si sarebbero presentati con un’identità diversa dalla propria, facendo seguire alla telefonata alla vittima l’invio di una patente con dati non veritieri. Documento che sarebbe poi risultato, sostiene l’accusa, contraffatto. Una volta raggiunta l’intesa per comprare una bella Honda al prezzo di 4.800 euro, un uomo era andato a prendere a casa del venditore la moto, presentandosi con un furgoncino. Si sarebbe spacciato per il nipote del presunto acquirente pagando

poi pagato con un assegno: peccato che poi sia risultato falso. Oltre a rispondere della truffa ai danni del senese, i due foggiani sono finiti nei guai anche per aver falsificato la patente intestandola ad un uomo residente nel Comasco.