Pagani, raduno in Piazza. Riservato il Museo civico

Un’intera giornata senese, con auto posteggiate nel Campo e l’utilizzo esclusivo del Museo civico e degli spazi connessi. Il 4 ottobre la Pagani, casa automobilistica di San Cesario sul Panario produttrice di auto di lusso (dal costo di svariati milioni di euro) destinate a un mercato esclusivo, sarà protagonista in città. Uno degli appuntamenti della tre giorni riservata ai propri ospiti, per l’azienda dalla storia straordinaria fondata da Horacio Pagani e che l’anno scorso ha celebrato i venticinque anni di vita.

Il programma è stato appena approvato dalla giunta e prevede la sosta per tutto il giorno di 35 auto all’interno della conchiglia di Piazza (protetto dal tappeto, come accade per le Mille Miglia), di 15 davanti a Palazzo pubblico, di 10 in piazza del Mercato. Previsti l’utilizzo, per i settanta ospiti, del Cortile del Podestà per un aperitivo e della Loggia dei Nove per il pranzo. "Valutata la particolarità dell’evento – si legge nell’atto della giunta –, di sicuro rilievo nazionale e internazionale, che prevede la mobilitazione di molteplici forze cittadine, la modifica della circolazione urbana nei tratti interessati dall’evento e la chiusura del Museo civico e della Torre del Mangia al fine di consentire l’effettuazione di quanto richiesto per una migliore accoglienza degli ospiti della casa automobilistica... considerato che all’evento parteciperanno ospiti internazionali e giornalisti di chiara fama e che lo stesso sarà documentato con video e foto promozionali per la casa automobilistica", è stato deciso il via libera alla giornata per la quale il Comune riceverà un compenso forfettario di 60mila euro.

Un’iniziativa, si sottolinea ancora, "in linea con quanto si propone questa amministrazione per la realizzazione di eventi che contribuiscano a rendere il centro storico maggiormente attraente e che non mancherà di apportare prestigio alla nostra città, coinvolgendo nell’ospitalità strutture ricettive e di somministrazione".

Appuntamento dunque per la Pagani a Siena il 4 ottobre (il resto del programma è riservato), giorno in cui la città ospiterà anche la giornata conclusiva di un’iniziativa di grande rilievo, il congresso nazionale dell’Ordine degli Ingegneri che inizierà mercoledì 2 per una tre giorni nella tensostruttura allestita in Fortezza.