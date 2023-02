Pagamenti rispettati per i fornitori

Nessun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per il Comune di Siena. E’ quanto attestato da una delibera della giunta che, fra l’altro, certifica come l’amministrazione comunale di Siena rispetti la normativa per quanto riguarda i tempi di pagamento dei propri fornitori. Secondo i valori attestati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, l’amministrazione comunale "non è tenuta ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi".