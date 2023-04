Il 20 e 21 aprile si terrà il seminario di studio dal titolo ’Paesaggi rurali. Prospettive di ricerca per l’antropologia’. Il seminario, nato dalla collaborazione tra l’Università per Stranieri e l’Università di Siena, vuole essere un’occasione di confronto sul tema del paesaggio rurale italiano. La riflessione, che coinvolgerà studiosi e rappresentanti del mondo della ricerca e del Ministero della Cultura, s’incentrerà sulle connessioni tra l’accelerazione dei mutamenti dei territori agropastorali e le necessità politiche, economiche ed emotive. Si indagheranno gli effetti sociali e culturali determinati dagli scenari ecologici, che impongono una riflessione sul rapporto tra paesaggio e ambiente, sul ritorno alla ruralità e il turismo rurale. Il seminario si terrà il 20 aprile nell’aula 5C della sede di via dei Pispini di Unistrasi, il 21 aprile nell’aula 356 della sede di via Roma dell’Università di Siena.