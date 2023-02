Pacciani va in Valli e alla Coroncina

’Strada per Strada’ ritorna nei quartieri di Valli e Coroncine con le proposte elaborate da Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena. Doppio appuntamento giovedì 23 febbraio per un confronto sui problemi reali relativi ai quartieri. Si partirà alle 18 all’hotel Palazzo di Valli, in via Piccolomini 135, per presentare le proposte e le idee ai residenti di Valli e Porta e Romana. Successivamente, alle ore 21, il candidato sindaco del Polo Civico Siena, sarà al circolo ricreativo La Coroncina, Cassia Sud 28, per presentare le proposte elaborate sulla base delle istanze raccolte dai residenti di Coroncina.