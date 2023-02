Pacciani torna tra la gente ’Strada per Strada’

‘Strada per Strada’, tour nei quartieri per conoscere problemi e ricevere proposte, riparte a ritmo serrato con una settimana intensa di attività. Oggi alle 18, Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, sarà al centro socio-culturale ‘La Lunga Gioventù’, in via dei Pispini 162, per incontrare i residenti della zona di Porta Pispini. Prima tappa della campagna di ascolto e partecipazione attiva in cui i veri protagonisti saranno i cittadini con le loro richieste. Il candidato sindaco ritornerà il 28 febbraio, sempre alle 18, con le proposte elaborate sulla base dei problemi sollevati.

"Il supporto dei cittadini è indispensabile per noi – sostiene Pacciani – perché crediamo davvero che solo attraverso la partecipazione attiva, il dialogo e il confronto è possibile creare una ripartenza concreta per la nostra città".

Intanto venerdì alle 17 a ’La Tuberosa’ il coordinatore Daniele Magrini presenterà i candidati della lista ’SI’ Patto dei cittadini’, che sostiene proprio la corsa di Pacciani per Palazzo pubblico. A seguire si terrà il primo evento dal titolo ’La forza delle donne - Idee per una città migliore’, che vedrà protagoniste la candidate della lista, alla presenza dello stesso Pacciani.

Nei giorni scorsi Magrini era partito solo con sette nomi, annunciando l’arrivo di altri candidati consiglieri: ora è riuscito a chiudere la lista.